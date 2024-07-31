دقة إنهاء الهجمات.. فقرة وضعها جوميز فى التدريبات الجماعية للاعبى الزمالك

حرص المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على تخصيص فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم “الأربعاء”، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الجونة.

وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، لخوض فقرة فنية واللعب على المرمى الصغير بدون حارس، لزيادة دقة إنهاء الهجمة لدى اللاعبين، وتولى جوميز قيادة هذه الفقرة رفقة جهازه المعاون، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

واستأنف فريق الزمالك، تدريباته بعد انتهاء الراحة، وعقد جوميز جلسة مع اللاعبين قبل المران، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية التى سيتم تنفيذها فى المران، وطالبهم بالتركيز فى التدريبات.

وخاض لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية خلال مران اليوم، وتولى جواو ميجيل قيادة هذه الفقرة خلال المران، والتى تضمنت تدريبات بدنية بالجرى حول الملعب بجانب فقرة تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق الجونة، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء يوم “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”.