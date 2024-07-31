العربي الناصري ينتقد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ويحذر من توسيع دائرة الحرب الخاسرة

انتقد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، استمرار إسرائيل في ممارساتها الوحشية ومسلسل الاغتيالات الذي تنتهجه، مؤكدًا أن اغتيال الكيان الإسرائيلي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عملية خسيسة تجر المنطقة بأكملها نحو توسيع دائرة الحرب و الدموية.

وأكد على ن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد خصومها لن تحل الأزمة بل تهدد استقرار المنطقة وسيكون له عواقب وخيمة، داعيا المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته كاملة وأن يتصدي لتصرفات إسرائيل الهمجية.

واعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة بأكملها.

وأضاف: أن اغتيال إسماعيل هنيه علي أرض طهران سيكون له ردود أفعال في لبنان وغزة وقد يؤدي إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن اغتيال إسماعيل هنيه علي أرض طهران سيكون له ردود أفعال في لبنان وغزة وقد يؤدي إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل.

ودعا الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، العالم أجمع أن يستمع إلي صوت مصر الحكيم، وان يستجيب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً لمطالبة مصر بالاضطلاع بمسئوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.