وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وحضر اللقاء كل من المستشار سعد مزيد النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار عبدالراضي صديق بالتهنئة للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على منصبه الجديد، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه.

وقد أعربالمستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار عبد الراضي صديق على الزيارة، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والنيابة الإدارية، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة والشفافية والحفاظ على سيادة واحترام القانون في المجال الذي تختص به هيئة النيابة الإدارية.