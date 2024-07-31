بـ”10 لاعبين”.. زعيم الثغر يتعادل سلبيا مع إنبى فى الدورى

تعادل فريق الاتحاد السكندرى سلبيا مع فريق إنبى، فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دورى nile.

فقد الاتحاد مجهود لاعبا، بعدما حصل سيف تقا على الإنذار الثانى والكارت الأحمر في الدقيقة 56 بعد لمس الكرة بيده، وكاد على فوزى أن يسجل الهداف الأول لإنبى من هذا الخطأ ولكن تألق المهدى سليمان حرمه من هز الشباك.

بهذه النتيجة، رفع نادى إنبى رصيده إلى 43 نقطة فى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 أخرى، وسجل لاعبو إنبي 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

فبما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً.