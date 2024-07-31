زد اف سى يفوز على مودرن سبورت 3-2 بدورى NILE

خطف فريق زد إف سى فوزاً صعباً من نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الأربعاء”، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دورى NILE.

سجل أهدف زد شادى حسين وديلسون كامونى فى الدقائق (45+1)، 79، (90+2)، بينما أحرز أهدف مودرن سبورت عبد الكبير الوادى وأرنولد إيبا فى الدقائق 59،54.

وبهذه النتيجة يأتى مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدورى برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

فيما يأتى زد إف سى فى المركز الخامس لجدول مسابقة الدورى برصيد 47 نقطة، حصدها أبناء مجدى عبد العاطى بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز زد في 12 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو زد 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً.