 السكك الحديدية توضح ملابسات حادث انحراف سيارة بمقطورة من الطريق الزراعي واصطدامها بجرار قطار

اعلنت هيئة السكك الحديدية انه في تمام الساعه ٢٢،٣٠ مساء الاربعاء الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٤ انحرفت السيارة رقم ٣٥٢٩ أدف بالمقطورة رقم ٨٩٧٤ ى ر د من الطريق الزراعي واصطدامها بجرار القطار رقم ١٩٣٦ / ٣٢٠٤ روسي مكيف مرسي مطروح /القاهرة بكم ٦٣.٢٠٠ بين بركه السبع وقويسنا ونتج عن ذلك سقوط البوجي الامامي للجرار وبعض التأخيرات وكذلك اصابة سائق القطار ومساعده ونقلهم بالاسعاف الى مستشفى قويسنا العام وعلى الفور تم الدفع فرق الطوارئ لازالة آثار اصطدام العربة بالقطار من على الخط الطالع وجاري تشغيل الخط النازل مفرد للقطارات في الاتجاهين.