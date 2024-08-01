” القومية للأنفاق “: 15٪ زيادة فى اسعار تذاكر المترو بدء من اليوم

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق؛ زيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق بجميع الخطوط بنسبة 15٪؛ على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بدءا من اليوم الخميس الأول من أغسطس.

وجاء الأسعار الجديدة لتتراوح مابين زيادة جنيهين وخمس جنيهات حسب عدد المحطات حيث زادت تذاكر ٩ محطات من ٦ إلى ٨ جنيه ، وزيادة محطات من ١٠: ١٦ محطة ب١٠ جنيهات بدلا من ٨ جنيهات؛ من ١٧: ٢٣ محطة ب ١٥ بدلا من ١٠ جنيهات وأكثر من ٢٣ محطة أصبحت ب٢٠ جنيه.

و كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار يوم الخميس الماضي ليصل سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها لكل لتر، فيما بلغ بنزين 92 سعر 13.75 جنيه لكل لتر، وسجل بنزين 80 سعر 12.25 جنيه لكل لتر، ووصل سعر السولار إلى 11.5 جنيه لكل لتر، والكيروسين إلى 11.5 جنيه لكل لتر، على أن يتم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائيه.