نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: جامعة القاهرة الأهلية ستكون اللبنة لدعم تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، في وضع حجر أساس مشروع إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقرر إقامتها على مساحة ٢٩٠ فدانا بالمدينة، وذلك بحضور عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس وائل سليمان، نائباً عن اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس، أن جامعة القاهرة الأهلية ستكون اللبنة القوية التي تدعم تنمية مدينة أكتوبر الجديدة باعتبارها مدينة من مدن الجيل الرابع، وتضيف القوة لها وتساعد على تحقيق الإزدهار في المستقبل، مؤكداً اهتمام المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ببذل كافة الجهود للتعاون المثمر وتيسير إجراءات إنشاء الجامعة الجديدة.

ويأتي إنشاء جامعة القاهرة الأهلية والتي تقام على مساحة 290 فدانًا على طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة في إطار توسع جامعة القاهرة وتعزيز دورها في تقديم تعليم عال متميز، حيث تسعى جامعة القاهرة إلى توفير تعليم عال يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، كما تستهدف جذب الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية.

وكان عادل النجار، محافظ الجيزة، قد أكد في كلمته على عراقة جامعة القاهرة، وجهودها المبذولة لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية بمدينة أكتوبر الجديدة، ومدى جديتها وصدقها في إنجاز المشروعات المختلفة وفق المواعيد المحددة سواءً جامعة القاهرة الدولية أو مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحرصها على توصيل المرافق لها بشكل سريع، مشيرًا إلى أن وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الأهلية هو حدث جليل ومهم وحلم يتمنى أن يتحول إلى حقيقة وواقع ملموس يتم افتتاحه وتشغيله خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الأهلية ستسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب في المنطقة، كما ستسعى الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم برامج أكاديمية وبحثية عالمية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن الجامعة الأهلية ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تخريج أجيال جديدة من الخريجين القادرين على الابتكار والإبداع، والمساهمة في التصدى للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية ستكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم العالي، حيث ستعتمد على أحدث التقنيات التعليمية، وتوفر للطلاب بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة الأهلية ستضم في مرحلتها الأولى 10 كليات تضم 16 برنامجًا في كافة التخصصات؛ وهي برامج متميزة تم إعداد لوائحها لتواكب التقدم العلمي في كافة قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، كما سيتم توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.

وقال وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر، إن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون باستمرار مع جامعة القاهرة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى باعتبارها جامعة عريقة من أقدم الجامعات في مصر، في ضوء سياسات الهيئة بوصفها هيئة قومية كبرى.