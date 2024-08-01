وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على إجراءات التفتيش ونظم العمل بالدقهلية

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل السيد الشرقاوى ، وذلك ضمن فاعليات البرنامج التدريبي لمفتشي العمل على أهم ملفات التى تعمل وزارة العمل على التركيز عليها والتى تمثلت فى : التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وكذلك أهمية متابعة مراكز التدريب المهنى التى تعمل ضمن مشروع مهني 2030 ، والتي تهدف فى مجملها إلى توفير مليون فرصة تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص ، كما جرى التأكيد على حصر ومتابعة مراكز التدريب الخاصة وحثهم على تقنين أوضاعهم وتوجيههم للإدارة العامة لمراكز التدريب الخاصة بديوان عام الوزارة ، للحصول على الترخيص المناسب للنشاط ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وأيضاً التعرف على كيفية متابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وأهمية التأكد من التزام تلك الشركات باشتراطات وزارة العمل فى هذا الشأن حفاظا على حقوق العاملين المصريين بالداخل والخارج .

وأوضح أحمد رجائى مدير مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وأضاف مدير المديرية ، ان اللقاء التدريبى تضمن متابعة تنفيذ المنشآت لتطبيق الحد الآدنى للأجور 6000جنيه شهرياً والذى تم إقراره من المجلس القومى للأجور بداية من شهر مايو الماضي ، ومتابعة تراخيص عمل الأجانب داخل مصر ، والتفتيش الدورى على المنشآت التى يعمل بها اجانب ، والتأكد من وجود تراخيص عمل لهم سارية ومطابقة لاشتراطات وزارة العمل ، وكذلك التركيز فى التفتيش على المنشآت والتأكد من خلوها من أسوأ أشكال عمل الأطفال ضمن تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التى قامت مصر بالتصديق عليها ضمن هذا الإطار ، كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل تفاعلية جرى خلالها الرد على أسئلة واستفسارات مفتشى المديرية ، والإتفاق على تصورعام لطريقة العمل فى الفترة المقبلة إتفاقاً مع رؤية الوزارة ..