وزارة العمل: مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر مبادئ وأهداف السلامة والصحة المهنية بأسيوط

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، أطلقت مبادرة “سلامتك تهمنا” للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وذلك بتنفيذ عدداً من الفعاليات داخل مقر “شركة توشيبا العربي” بأسيوط، لنشر وتعزيز أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث”، جاء ذلك بمشاركة عدداً من العاملين الإداريين والفنيين بالشركة، حيث تناولت فعاليات المبادرة عدداً من الموضوعات الهامة تلك التي تتعلق بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت، وكذا مناقشة مدى أهمية خطط الطوارئ والأخلاء، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، ويأتي تنفيذ تلك المبادرات في إطار سلسلة من الفعاليات التي بدأتها المديرية ومكاتبها بهدف التوعية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل والإنتاج بالمحافظة، فضلاً عن العمل على الحد من المخاطر، والأضرار المحتمل حدوثها داخل بيئة العمل، علاوة على حماية العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر ، والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة..

وأفاد علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أن تنفيذ تلك المبادرات يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة والمحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات ، وأوضح مدير المديرية أن تلك المبادرات التوعوية يُجري تنفيذها تحت إشرافه ومتابعته ، مؤكداً على أهمية تنمية مهارات العاملين بتلك المنشآت فيما يتعلق بتطبيق أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وضوابط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في ذات الصدد، كم أكد على أن المديرية في الآونة الأخيرة تسعى إلى الإنتقال إلى مقار العمل والإنتاج لنقل ونشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين صفوف العاملين ، وشارك في هذه المبادرة خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وعدداً من العاملين بالإدارة والمكاتب داخل نطاق المحافظة ..