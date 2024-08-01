برلمانية: مهرجان العلمين يخطف انظار العالم وقبلة السياحة العالمية

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ: إن مهرجان العلمين يمثل نقلة كبيرة خلال المرحلة الحالية وانطلاقة عالمية للسياحة المصرية ، ورسالة للداخل والخارج، حيث استطاع المهرجان جذب انتباه العالم إلى جمال وروعة مصر والمناطق الساحرة بالساحل الشمالي وبما يؤكد أن العلمين من افضل المناطق الجميلة في مصر والعالم.

مؤكدة؛ أن مهرجان العلمين يعكس مكانة مصر وحالة الأمن والامان والاستقرار التي تعيشها مصر ويتمتع بها كل المقيمين من أبنائها أو والزائرين والضيوف، حيث يلعب المهرجان دورًا كبيرا ًا وحيويا في تنشيط السياحة، فلا يقتصر علي الترويج للسياحة فقط بل هناك ترويج للاقتصاد والاستثمارات وجذب الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة، مؤكدة أن المهرجان ادى دوره وحقق تغيرا كبيرا في وقت قصير منذبداية النشاط في العلمين ومازال هناك الكثير يقدمه المهرجان .

وعن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات إلى مدينة العلمين اشارت النائب إلى أن هذه الزيارة تعكس أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين، كما إنها تحمل العديد من الدلالات والرسائل وعلي رأسها أن مصر بلد الأمن والأمان، كما إنها تأكيد علي دعم الرئيس السياحة وتنشيطها.

مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الترويج للمهرجان والسياحة في العلمين والذي يأتي في إطار استراتيجية الشركة لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، اضافة الى الانشطة الفنية والرياضية وفي كافة المجالات لدعم النشاط في العلمين والساحل الشمالي ضمن اهداف الجمهورية الجديدة لجذب استثمارات أكبر.