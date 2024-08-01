تحرك برلماني بعد زيادة أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم

تقدمت النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير النقل بشأن ارتفاع أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب.

وأوضح السؤال البرلماني أن ما سمعناه كثيراً باهتمام الدولة بهؤلاء ممن لديهم ظروف واحتياجات خاصة، وهم غير قادرين على العمل والكسب مثل الأشخاص الطبيعيين.

وأشارت النائبة إلى أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو أثار غضب المواطنين خاصةً وأن الرفع بفارق مؤثر، فما بالنا بذوي الهمم وعلى أي أساس يتم الرفع لهم بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة بحيث تصبح التذكرة 5 جنيهات بدلا من جنيه، حيث قررت الهيئة القومية للأنفاق، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة رفع أسعار الوقود مؤخرا على اعتبار أن الدولة غير قادرة على دعم المواطن في حين تتكلف نحو 14 مليار دولار على اللاجئين.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه وبالرغم من قرار رفع تذاكر المترو جاء بعد زيادات متتالية على المواطن لكن الصدمة كانت أيضًا في حجم الزيادة، فكنا نعتاد الرفع بنسب لا تتجاوز 10% لتناسب دخول المواطنين، لكن حاليا نُفاجأ بنسب تصل إلى 25%. فما معيار هذه الزيادات.

وبناء على ما سبق، نطرح هذا السؤال على وزير النقل، ونطالب الحكومة الرد على الآتي: ما معيار الزيادات التي تقررها الحكومة على وسائل النقل خاصةً على تذاكر المترو؟

ولماذا ارتفعت أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب؟