وسام أبو على رجل مباراة “المارد الأحمر” والبنك الأهلى للمرة الرابعة تواليا

واصل مهاجم الأهلى وسام أبو على’والذى أطلقت عليه جماهير النادى الأهلى بـ”الفدائى”، توهجه وبريقه ومستواه الرفيع الذى يتطور من مباراة لأخرى، وتمكن من تسجيل هدف الفوز الوحيد فى مرمى البنك الأهلي، مساء اليوم “الخميس”، فى الجولة 32 ببطولة الدورى الممتاز.

ورفع وسام أبو على رصيده إلى 15 هدفا، ويأتى فى صدارة هدافى المسابقة منفردا.

كما انتزع المهاجم الفلسطينى وسام أبو على، جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة على التوالى، واحتفل مع الجماهير الغفيرة والحاضرة فى مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولى.