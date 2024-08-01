سموحة يفوز على المصرى البورسعيدى بهدف فى الدورى الممتاز

حقق الفريق السكندرى سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء اليوم “الخميس”، فيى الجولة الـ 32 من الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد والفريق السكندرى سموحة مهاجمه حسام حسن، فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرفع فريق سموحة رصيده للنقطة 48 فى المركز الخامس، بفارق نقطتين عن مودرن سبورت صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز “دورىNile”.

فيما تجمد رصيد فريق المصرى البورسعيدى عند النقطة 52 فى المركز الثالث، فيما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الوصيف.