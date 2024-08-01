إنجاز يحققه كولر للمرة الأولى فى تاريخ الأهلى ويتفوق على جوزيه

نجح المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، فى تحقيق رقمًا قياسيًا هو الأول فى تاريخ مُدربى القلعة الحمراء.

وتخطى مارسيل كولر والذى يعد أنجح مُدربى الأهلى السابقين، وأبرزهم البرتغالى مانويل جوزيه فى عدد الانتصارات المُتتالية فى مسابقة الدورى الممتاز.

قاد كولر المارد الأحمر لتحقيق 18 فوزا مُتتاليا فى المسابقة المحلية، وتخطى الرقم التاريخى السابق باسم مانويل جوزيه برصيد 17 فوز على التوالى.

جاء إنجاز المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر، أمام البنك الأهلى بالفوز بهدف نظيف، حيث استمرت سلسلة الانتصارات المُتتالية بانتصار اليوم.

وكان كولر قد تفوق على المدرب البرتغالى في عدد المباريات الأفريقية بدون هزيمة، حيث خاض 21 مباراة دون خسارة، مقابل 19 لجوزيه، واليوم تخطاه أيضًا فى الدورى بـ18 فوز مُتتالى مقابل 17 للبرتغالى.

ويقود مارسيل كولر فريق النادى الأهلى للتتويج بلقب الدورى، حيث رفع “المارد الأحمر” رصيده إلى 75 نقطة، منفردا بصدارة جدول الترتيب برصيد 72 بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، ولديه لقاءين مؤجلين.