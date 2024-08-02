الزمالك يبحث عودة الانتصارات أمام الجونة الليلة فى “دورىNile”

فى التاسعة من مساء اليوم “الجمعة”، يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، نظيره فريق الجونة، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

فيما يأتى فريق الجونة فى المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل الجونة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، لتصحيح مسار فريقه بجدول الدورى عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويعود لفريق نادى الزمالك فى مباراة الليلة نجمه عبد الله السعيد، الذى غاب عن لقاء المقاولون الأخير بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدقيقة 47 وكان اللاعب حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

ويغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

فيماب طالب المدير الفنى لفريق الجونة علاء عبد العال، لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه فى جدول المسابقة فى الأمتار الأخيرة.