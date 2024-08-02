“البيطريين”: “أساسيات الاستزراع السمكي الناجح في مصر” دورة عملية بالمركز العلمي 

أعلنت الدكتورة سارة عطا الله _ رئيس المركز العلمى _ عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية والعملية المتخصصة للأطباء البيطريين تحت عنوان “أساسيات الاستزراع السمكي الناجح في مصر” تحت رعاية النقيب العام الدكتور مجدى حسن، وذلك بحضور دكتور صلاح مصيلحى_ “رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”

أشارت إلى أنه يحاضر بالدورة نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين فى الطب البيطري وهم: رفعت محمد الجمل، نيفين عبد الخالق، نسرين عز الدين ، مها عبد العظيم، أ.د. عبد الحكيم المر، مؤكدة على أن الدورة تفتح مجال جديد لمستقبل أفضل فى أحد أهم التخصصات للأطباء البيطريين.

أوضح الدكتور محمد الشاطبى _ مدير المركز العلمي _ أن موعد الدورة من 26 أغسطس إلى 28 أغسطس، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وتتضمن الدورة محاضرات نظرية بالمركز العلمي للأطباء البيطريين، الأزبكية_ القاهرة، وعمليا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقى ، والمعمل المركزى للثروة السمكية بالعباسة ، كما يمكن المشاركة عبر منصة زووم .