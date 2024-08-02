تعرف على موعد مباراتى مصر والمغرب فى كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024

تبدأ اليوم “الجمعة”، مباريات الدور ربع النهائى فى مسابقة كرة القدم، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024″، المقامة حاليا فى فرنسا.

ويشهد دور الثمانية لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد “باريس 2024” مباراتى منتخبى المغرب ومصر، ضد كل من منتخبى الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواى على الترتيب.

مصر وباراجواى

يستعد المنتخب المصرى، لاستكمال مشواره فى بطولة أولمبياد 2024، والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة باراجواى فى ربع نهائى المسابقة فى الثامنة مساء اليوم “الجمعة” بتوقيتالقاهرة.

وكان المنتخب المصرى، قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب إسبانيا فى الجولة الثالثة ليعزز الفوز الأول له أمام أوزبكستان ويتأهل فى صدارة مجموعته.

ويحلم رفاق البرازيلى روجيريو ميكالى بالفوز والوصول إلى نصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى التاريخ، حيث تحقق هذا الانجاز مرتين من قبل فى نسخة 1928 ونسخة 1964، وحال تكرار نفس الانجاز ستكون مصر أمام فرصتين لحصد أول ميدالية فى كرة القدم عبر تاريخها.

المغرب والولايات المتحدة الأمريكية

ويحتضن ملعب “بارك دى برينس” حديقة الأمراء، مباراة منتخب المغرب مع نظيره الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 4 عصرا، فى منافسات دور الثمانية.

ويقدم منتخب المغرب مستويات رائعة للغاية، حيث تأهل أسود الأطلسى فى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على الأرجنتين والعراق وهزيمة من أوكرانيا.

فيما احتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة.

كما أنه لأول مرة فى تاريخ مشاركاته فى دورة الألعاب الأولمبية، حقق منتخب المغرب فوزين فى نسخة وحيدة من المسابقة، تحديدا أمام الأرجنتين والعراق فى دور المجموعات.

وخلال النسخ السابقة من الأولمبياد، اكتفى أسود الأطلسى بتحقيق 4 انتصارات فقط موزعة على 4 نسخ، تحديدا فى أعوام 1964 و1972 و1984 و2004.