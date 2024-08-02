جامعة بنها الأهلية: فتح باب التقديم لشهادات المعادلة العربية والاجنبية لعدد من الكليات

حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قررت جامعة بنها إعطاء الفرصة للطلاب ممن تتأخر ظهور نتائج شهاداتهم أو نتائج تحسين مجموعهم وذلك بفتح باب التقديم لشهادات المعادلة العربية والاجنبية (2023-2024) وذلك لكليات العلاج الطبيعي- الهندسة- علوم الحاسب- اقتصاد وإدارة الأعمال.

يتم التقديم للطلاب ممن ينطبق عليهم الشروط الأتيه:

– الحصول على شهادات معادلة عربية وأجنبية- سنة المؤهل 2023-2024

– طالب تقدم على نظام التقديم الالكتروني وتم سداد رسوم طلب الالتحاق ولم يتمكن من إتمام طلب الالتحاق لسبب أو لأخر ( إحضار ما يثبت دفع استمارة الالتحاق)

– طالب سدد رسوم طلب الالتحاق خلال فترة غلق التقديم على نظام التقديم الالكتروني ( إحضار ما يثبت دفع استمارة الالتحاق)

على الطلاب الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة التوجه لمقر الجامعة بالعبور بالشهادات المطلوبه لحساب المجموع الاعتباري طبقاً للأيام التالية: الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 –

تقديم الالتحاق بكلية: علاج طبيعي الاثنين الموافق 5 أغسطس 2024–

تقديم الالتحاق بكلية: هندسة الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 –

تقديم الالتحاق بكلية: علوم الحاسب الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024 –

تقديم الالتحاق بكلية: اقتصاد وإدارة الأعما

وأشارت الجامعة بضرورة اتباع الآتي:

– يجب الالتزام بيوم الكلية المراد الالتحاق بها ولكن يقبل بالتقديم في يوم آخر

– الدخول من بوابه ( 2 ) بجامعة بنها الأهلية و تسلم المستندات بإدارة شئون الطلاب بمبنى (E)

– موعد استلام اورق الطلاب من الساعة 10 صباحا الي الساعة 3 عصرا.