إسبانيا تكتسح اليابان بثلاثية نظيفة.. وتواجه المغرب فى نصف نهائى أولمبياد باريس

تأهل المنتخب الإسبانى، لنصف نهائى منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب اليابان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب “جروباما”، ضمن منافسات دور ربع النهائى.

وقد أنهى منتخب إسبانيا، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف نظيف، سجله فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، فى الدقيقة 11 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس اليابان.

وألغت تقنية الفيديو “VAR”، هدفا لمنتخب اليابان، سجله اللاعب ماو هوسويا، فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بداعى وجود تسلل.

وفى الشوط الثانى، نجح فيرمين لوبيز، فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب “الماتادور” فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء بتصويبة صاروخية.

واختتم أبيل رويز، ثلاثية المنتخب الإسبانى فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ويواجه المنتخب الإسبانى نظيره المنتخب المغربى، فى دور نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد فوز الأخير على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، برباعية نظيفة.