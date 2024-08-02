ركلات الترجيح تقود المنتخب الأوليمبى لنصف نهائى الأولمبياد وتخطى باراجواى

نجح منتخب مصر الأوليمبى فى التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح فى ربع النهائى بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1، لتكون أول مرة منذ عام 1964.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل منتخب، بعدما تقدمت باراجواى عن طريق دييجو جوميز بالدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن يدرك إبراهيم عادل التعادل القاتل للفراعنة بالدقيقة 88.

واتجه المنتخبين للوقتين الإضافيين ولم يحدث أى جديد، ولم ينجح أحد من مصر او باراجواى فى هز شباك الآخر، لتكون كلمة الفصل للركلات الترجيحية التى ابتسمت لمصر بنتيجة 5-4.

بذلك سيواجه منتخب مصر الفائز من فرنسا والأرجنتين فى نصف نهائى الأولمبياد بباريس 2024، يوم “الإثنين” المقبل.