الإسكان : إجراء قرعة المتقدمين على محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمدن الجديدة 7 أغسطس

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم استكمال عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ” إسكان متوسط” بمدينة السادات، لليوم الثاني للمدينة، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج “مسكن”، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بواقع ٦٦ قطعة أرض باليوم الثاني لمدينة السادات، تقدم عليها ١٠٥١١ مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.

وأشار الشوربجي إلى أن إجراءات القرعة مرت بكل سهولة وشفافية، وتم بث الإجراءات بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وأضاف أنه سيتم استكمال إجراء القرعة العلنية على أراضي مدينة السادات على القطع من 527:586 اليوم الأحد 4/8/2024، وقطع أراضي مدينة المنيا الجديدة، غدا الإثنين 5/8/2024، وقطع أراضي مدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان المميز لمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي لمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف “الشوربجي” أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً لمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه ستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.