تعرف على آخر تطورات مفاوضات نيس الفرنسى مع محمد عبد المنعم

جدد مسئولو النادى الأهلى رفضهم العرض الذى وصل من نادى نيس الفرنسى، للحصول على خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق مقابل 2 مليون دولار، وشددوا على ضرورة رفع المقابل المالى لإتمام الصفقة.

وتلقى محمد عبد المنعم عرضاً رسمياً من نادى نيس لإتمام الصفقة مقابل 2 مليون دولار، لكن الأهلى طلب 4 ملايين دولار كحد أدنى لبيع اللاعب، الذى ينتهى عقده مع القلعة الحمراء فى يونيو 2025.

ومن جانبه، يمارس اللاعب محمد عبد المنعم ضغوطاً قوية على إدارة الأهلى، للحصول على موافقة بالرحيل للنادي الفرنسى، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى حالياً، رافضاً فكرة تأجيل خطوة الاحتراف للموسم بعد المقبل.

وطلب عبد المنعم من إدارة الأهلى الموافقة على العرض الفرنسى، مُتعهداً بالتحدث مع وكيل أعماله لرفع العرض المالى إلى ثلاثة ملايين دولار، لكن هذا المبلغ لم ينل رضا وموافقة مسئولى الأهلى الذين أصروا على إرسال عرض بـ4 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وكان عبد المنعم قد خرج من قائمة الأهلى لمباراة البنك الأهلى مساء “الخميس” الماضى، والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، كما خرج من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم “الأحد”، فى “دورىNile”.

وكشفت تقارير صحفية، عن دخول نادى نيس فى صراع شرس مع موناكو وجالاتا سراى التركى للتعاقد مع مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى أن المفاوضات تسير حالياً بين نيس الفرنسى وإدارة الأهلى، ومن المتوقع التوصل لاتفاق نهائى خلال الأيام المقبلة حال استمرت المفاوضات.