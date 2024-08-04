لا تأخير للقاء الزمالك وإنبى والمباراة فى موعدها غداً 9 مساءًا

أصبح من المؤكد بسكل نهائى، إقامة مباراة فريق نادى الزمالك أمام نظيره الفريق البترولى إنبى فى التاسعة مساءًا غدا “الإثنين”، ولا تعديل فى أى من مواعيدها كما تردد من قبل، بسبب إقامة مباراة منتخب مصر الأوليمبى وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 فى العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته اليوم “الأحد”، لمواجهة إنبى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع 22 من مسابقة الدورى، والتى تجمعهما غداً “الإثنين”.

ويعمل الجهاز الفنى للزمالك على إنهاء البطولة بشكل جيد وتحقيق الاستفادة المطلوبة من اكتشاف بعض اللاعبين الشباب، بالإضافة لتحديد الصفقات التى سيتم الاستعانة بها لتدعيم صفوف الفريق عقب سداد مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا وحل أزمة إيقاف القيد.