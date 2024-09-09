اتحاد الكرة يغلق باب القيد للقوائم الأولية للأندية اليوم

يُغلق اتحاد الكرة اليوم «الإثنين» قيد القوائم الأولى للأندية، بعد أن تم مده 48 ساعة إضافية، بعدما كان من المقرر انتهاء القيد للقوائم الأولى «السبت» الماضى، وفقًا لما أعلنه الاتحاد فى لائحة القيد للموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، قد فتح باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات يوم 31 أغسطس الماضى، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية «التى تتضمن اللاعبين القدامى» حتى يوم 9 سبتمبر الجارى.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية، ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

وحدد اتحاد الكرة المصرى، فترة القيد الشتوى للموسم الجديد فى الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهى فترة الانتقالات الثانية للموسم الجديد، حيث يكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقا لاحتياجاتهم فى الموسم الجديد.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.