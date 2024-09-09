استعدادًا لمواجهة الشرطة الكينى بالكونفيدرالية..الزمالك يتوجه إلى نيروبى الجمعة

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، موعد السفر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية، لاسيما أن مجلس الإدارة استقر على أن يكون السفر على متن طائرة عادية وليس خاصة، توفيرًا للنفقات فى تلك المرحلة الحرجة، وعدم استغراق الرحلة وقتًا طويلاً.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على السفر إلى العاصمة الكينية نيروبى فجر «الجمعة» المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم 16 عقب خوض اللقاء، لاسيما أن مباراة العودة ستقام فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجارى، على ملعب استاد القاهرة الدولى، وسيخضع اللاعبون لجلسات استشفاء فور الوصول إلى كينيا لتفادى الإجهاد.