أبطال من ذهب.. شباب البرلمان تهنئ البعثة البارالمبية وتؤكد القيادة السياسية الداعم الأول لهم

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أبطال مصر البارالمبين، الحاصلين علي ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وقال رئيس اللجنة: “باسمي وباسم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتقدم بخالص التهاني لابطال مصر الذين رفعوا اسم وطننا الغالي عاليا في ذلك الأولمبياد العالمي”.

وتابع: “لقد أثبت أبطال مصر الحاصلين علي 7 ميداليات متنوعة أنهم ابطال من ذهب ومن حقهم أن يفخروا بأنفسهم بتحقيقهم هذا الإنجاز الكبير”.

مشيدًا بحرص للقيادة السياسية علي تهنئة الأبطال البارالمبين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعتبر الداعم الأول لكل الرياضيين ويدعم بقوة الأبطال البارالمبين فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي تحقق الإنجازات في مختلف المنافسات.

يذكر أن أبطال مصر البارالمبيون تمكنوا من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية، وجاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم فى رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.