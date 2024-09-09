صوت الشعب يطالب بتحسين مستوى معيشة الفلاحين والتوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية

أكد حزب صوت الشعب أن الفلاح المصرى له دور كبير فى تحقيق التنمية الشاملة؛ وأحد أهم الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطنى؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وقالت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ إن الفلاح المصرى على مدار التاريخ له دور كبير فى المشروعات التنموية؛ وزيادة الناتج القومى؛ وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، كما طالبت بتحسين مستوى معيشة الفلاحين فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وزيادة نسبة التضخم والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار.

وشددت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة التوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية؛ لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى حصولهم على العائد المناسب ماديا؛ مثلما حدث فى قصب السكر والبنجر والقمح وفول الصويا؛ فضلات عن تحقيق الأمن الغذائي من السلع الأساسية؛ وعدم اللجوء للاستيراد من الخارج.

وأوضحت أن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة على الفلاحين؛ أصبح ضرورة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وعدم بيعه فى السوق السوداء؛ وتوزيع الأسمدة من خلال فروع بنك التنمية الزراعية؛ وعودة نظام المناوبات فى الرى؛ مع استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة.