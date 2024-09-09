رئيس زراعة الشيوخ: الفلاح المصري يقوم بدور وطنى لتحقيق الأمن الغذائي

أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الوطنى الذى يقوم به الفلاح المصري، اتنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقال الجبلي مناسبة عيد الفلاح المصري: إن الفلاح المصرى يعد شريك أساسي علي مر التاريخ في كل أشكال التطور الزراعى والتنمية بالبلاد، وأنه واصل القيام بدوره دون توقف رغم كل التحديات والأزمات.

وحرص رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ علي توجيه التهنئة والتحية للفلاح المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح اليوم الموافق التاسع من سبتمبر، حيث يحظى الفلاح المصري باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عدد من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.

وشهدت الفترة الماضية مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصرى بتكلفة تصل إلي تريليون جنيه، كما شهدت المشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الرى،ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن تفعيل نظام الزراعات التعاقدية ساعد الفلاح في وقف نزيف الخسائر التى كان يتعرض لها، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته.