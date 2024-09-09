محافظ القليوبية يناقش استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات 

عقد أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة الاستعدادات والجاهزية الكاملة لبدء تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 114” والمقرر تنفيذه 15 سبتمبر الحالي، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والعقيد أ.ح محمد طلبه المستشار العسكري واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية،وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الاوقاف والكنيسة، غاز مصر، والإسعاف، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن التدريب العملي المشترك “صقر 114” يهدف إلى صقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة ، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من المشروع لضمان التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير الجهات المشاركة في التدريب والإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقدرة الأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة وتوحيد الجهود للتعامل المناسب والأسرع مع الأزمات والكوارث.

وأكد المحافظ، أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

وقد أكد محافظ القليوبية علي أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو طريق البناء والتنمية والتطور وذلك بالتعاون الكامل بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاح خطتها نحو إنشاء الجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل لإنجاح تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة المرجوة بما يخدم أهداف التكامل الإداري والتنفيذي والأمني بين كافة المحافظات.