بوتسوانا يطلب تأخير موعد انطلاق مباراته مع مصر

بسبب أزمة عودته من موريتانيا، طلب اتحاد بوتسوانا لكرة القدم، من الاتحاد الإفريقى الـ«كاف»، تأخير موعد انطلاق مباراته مع منتخب مصر، والمقرر لها يوم غدٍ «الثلاثاء».

وكان منتخب بوتسوانا، قد خسر أمام مضيفه منتخب موريتانيا بهدف نظيف يوم «السبت» الماضى، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ولم يتمكن منتخب بوتسوانا، من العودة إلى موطنه بسبب أزمة طيران، بعدما غادرت الطائرة الخاصة التى أتت بهم إلى موريتانيا، ليصدر الاتحاد البوتسوانى اليوم «الإثنين»، بياناً حول أزمة ترتيبات عودة المنتخب الوطنى إلى بلده.

وأشار البيان إلى إن منتخب بوتسوانا كان من المفترض أن يعود إلى بلده فى منتصف ليلة أمس «الأحد»، ولكنه واجه تعقيدات أثرت على خطط السفر، وظل منتخب بوتسوانا عالقًا فى نواكشوط ولم يتمكن من مغادرتها إلا في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم، ويُتوقع وصولهم يوم الغد فى الساعة 09:00 صباحاً.

وتابع البيان البوتسوانى: «على الرغم من هذه التأخيرات، نود أن نؤكد للأمة والجماهير أن الفريق فى حالة معنوية عالية، وهو ملتزم بتقديم أفضل أداء، ومباراة التصفيات المقبلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ضد منتخب مصر ما زالت مقررة فى موعدها».

كما أكد اتحاد بوتسوانا الوطنى، أنه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف» لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق، من مساء يوم المباراة.