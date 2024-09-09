جوزيه جوميز يطلب تدعيم الزمالك بـ4 مراكز

حدد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القد بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، 4 مراكز تحتاج للتدعيم بأولوية الترتيب، جناح أيسر ولاعب وسط وظهير أيسر وقلب دفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الرياضى المقبل.

وأبدى جوزيه جوميز، رغبته في التعاقد مع جناح أيسر ولاعب وسط كأولوية في ميركاتو الصيف الحالي.

ووافق المدير الفنى للزمالك، على تأجيل تدعيم مركزى المدافع والظهير الأيسر حتى شهر يناير المقبل، لحين وضوح موقف أحمد فتوح ومحمود حمدى الونش.

كما ينوى جوزيه جوميز، إعادة قيد الظهير الأيسر المخضرم محمد عبدالشافى بقائمة الفريق الإفريقية فى يناير المقبل، أذا تطلبت الحاجة لخدماته، بعد تعافيه من إصابة الصليبى وعودته للتدريبات الجماعية.

وكان الظهير الأيس المخضرم فى نادى الزمالك اللاعب محمد عبدالشافى، قد استقر على الاعتزال ولكنه تراجع لحاجة الزمالك لخدماته، وسيتم عمل عقد للاعب لمدة موسم ثم قيده فى القائمة المحلية.