برلماني: الفلاح المصري هو القوة الحقيقية وراء تقدم القطاع الزراعي

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الفلاحين هم القوة الحقيقية وراء تقدم القطاع الزراعي، ويشكلون حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، بما يقدموه من جهود وتضحيات لزراعة الأرض وتأمين الغذاء لكل مواطن مصري.

حيث يساهم الفلاح بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد الغذاء ويعزز من استقلالية البلاد الاقتصادية، كما أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، ويعتبر الفلاحون هم العمود الفقري لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام.

وأكد النائب على أهمية دعم الدولة للفلاحين والارتقاء بالزراعة المصرية، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال. فقد شهدت السنوات الأخيرة تبني الدولة لسياسات ومبادرات هامة تهدف إلى تحسين ظروف الفلاحين وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم.

مشددًا على على ضرورة تعزيز السياسات التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك توفير القروض الميسرة، وتطوير نظم الري، وتحسين البنية التحتية في المناطق الزراعية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لاستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وقدم عضو مجلس النواب خالص التهاني والتقدير للفلاحين المصريين بمناسبة العيد القومي للفلاح المصري الـ72، والذي يأتي تكريماً لدورهم العظيم في دعم الدولة المصرية وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للشعب المصري