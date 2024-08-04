تعليم القليوبية : زيارة تفقدية لبعض مدارس المحافظة للاطمئنان علي عوامل الأمن والسلامة

تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف و محافظ القليوبية أيمن عطيه ؛ قام تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية يرافقه محمد عبدالبديع العطار مدير إدارة أمن المنشآت والافراد بالإدارة المركزية للأمن بالوزارة بزيارة عدد من مدارس محافظة القليوبية ،وفى بداية الزيارة تم زيارة عدد من مدارس كفر شكر التعليمية، حيث تم تفقد مدرسة كفر شكر الرسمية لغات ومدرسة دكتور صفوت محي الدين الإعدادية للاطمئنان علي عوامل الأمن والسلامة بالمدارس من توافر طفايات الحريق وجرادل الرمل وخزانات المياه وأمن وسلامة الاسلاك الكهربائية .

وتم تفقد بعض مدارس إدارة بنها التعليمية مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ، الحرس الوطنى للاطمئنان علي عوامل الأمن والسلامة .

وفى نهاية الزيارة تم تفقد مدارس إدارة طوخ التعليمية مثل مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية ،مدرسة الشهيد محمد فهمى الطوخي، مدرسة محمد جمال الأكشر وتم تفقد الفصول وحجرات الأنشطة والمعامل للتاكد علي عوامل الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد علي ضرورة إلتزام مسئول الأمن والسلامة باتباع النظام داخل المدارس، وتقديم تدريبات للسادة المدرسين علي خطة الاخلاء،والتدريب علي استخدام طفايات الحريق.