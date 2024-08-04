تعرف على تشكيل الأهلى أمام المقاولون العرب فى الدورى الممتاز

أعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض مباراة المقاولون العرب، والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية، وإمام عاشور

وفى الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو على، ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من، محمود الزنفلى وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.