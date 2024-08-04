روجيرو ميكالى: سنقاتل من أجل تحقيق ميدالية أولمبية لمصر

أعرب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى روجيرو ميكالى، عن سعادته بخوض نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024” الحالية.

وحقق منتخب الفراعنة الأوليمبى ريمونتادا قوية أمام باراجواى، حيث كان متأخرًا بهدف دون رد حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلى قبل إدراك التعادل، والحفاظ على النتيجة فى الشوطين الإضافيين والتأهل فى النهاية بركلات الترجيح.

وقال المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى، فى تصريحاته التى نشرها الحساب الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم: “سعيد بالوصول إلى نصف النهائى، وسنواصل القتال من أجل تحقيق ميدالية لمصر”.

وأكد المدرب البرازيلى ميكالى، على أن هدفه هو إسعاد الشعب المصرى، مُشيرًا إلى أن حلم حصد مصر ميدالية أولمبية ممكنًا، وسيفعل المنتخب كل شيء من أجل تحقيقه.

وكانت منتخب مصر الأوليمبى، قد تصدر مجموعته على حساب منتخب إسبانيا برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب لاروخا، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف.

وتنطلق مباراة مصر وفرنسا فى أولمبياد باريس 2024 غدًا “الإثنين”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.