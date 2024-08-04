تحت شعار “من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا”..القومي للمرأة يشارك فى مؤتمر المصريين في الخارج

شاركت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج (النسخة الخامسة تحت شعار “من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا”) الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على مدار يومي ٤-٥ أغسطس ٢٠٢٤.

قامت السفيرة منى عمر بإهداء وزير الخارجية هدية عينية من منتجات السيدات المميزة، مؤكدة على الدور الهام للمجلس في دعم السيدات من مختلف المحافظات ورائدات الأعمال وتمكينهن اقتصاديا ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن، وأبدى الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، إعجابه بمنتجات السيدات المختلفة والمميزة.

وشارك المجلس بمعرض تضمن منتجات التدريبات الحرفية للسيدات من محافظات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى عرض منتجات رائدات الأعمال، وكذلك منتجات السيدات ضمن مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتضمنت منتجات صديقة للبيئة وملابس وأكسسوار بتصميمات مبتكرة وعصرية.