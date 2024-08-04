زلزال رباعى أهلاوى يضرب ذئاب الجبل فى الدورى ويُقربه من الهبوط

حسم فريق النادى الأهلى نتيجة لقاءه أمام ذئاب الجبل بالفوز بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز “دورىNile”، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دورى المحترفين، ويقترب “المارد الأحمر” من حسم بطولةالدورىالمصرى الممتاز، ويتبقى له نقطة واحدة لحسم اللقب.

وبهذا الفوز وصل فريق الأهلى إلى النقطة 78 فى صدارة الدورى، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة فى المركز السابع عشر.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذ من الأهلى، ومحاولة اختراق دفاع المقاولون، وهدد وسام أبو على مرمى ذئاب الجبل فى الدقيقة 8 من تمريرة حسين الشحات، ولكن حولها الدفاع إلى ركنية، وسدد إمام عاشور تصويبة رائعة فى الدقيقة العاشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود أبو السعود.

وسجل وسام أبو على هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعدما استلم الكرة وهو ظهره للمرمى ليستدير بجسمه، ويسدد الكرة أرضية على يمين مرمى أبو السعود.

استمرت سيطرة الأهلى على مجريات اللعب بعد هدف التقدم وسط تراجع وتأمين دفاعى من المقاولون واللعب دفاع منطقة خشية من استقبال أهداف جديدة مع اللجوء للكرات المرتدة لتهديد مرمى الأهلى.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثانى للأهلي والثانى له في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة بعد تصويبة الكرة على الطائر على يمين أبو السعود من صناعة رامى ربيعة.

ويعود من جديد مهاجم الأهلى وسام أبو على، ليحرز الهدف الثالث للأهلى “هاتريك” فى مرمى المقاولون فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعدما وصلته كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها وارتطمت بمدافع المقاولون وسكنت الشباك.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 72 بنزول كلا من بيرسى تاو وعمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات ومحمد هانى ورضا سليم ووسام أبو على.

وسجل بيرسى تاو الهدف الرابع للأهلى فى الدقيقة 78 من رأسية متقنة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى، وأجرى الأهلى خامس تغييراته فى الدقيقة 81 بنزول اللاعب الشاب محمد عبد الله بدلا من أكرم توفيق، واستمرت النتيجة بفوز الأهلى برباعية حتى نهاية المباراة.