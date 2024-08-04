بيراميدز يفوز على زد بهدفين مقابل هدف.. ويؤجل حسم لقب الدورى للأهلى

فاز فريق نادى بيراميدز على نظيره فريق زد إف سى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب إستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 ليؤجل حسم الأهلى للقب الدورى إلى المباراة المقبلة.

تقدم رمضان صبحى للسماوى فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء بضربة جزاء، وتعادل زيكو لزد فى الدقيقة 51 من عمر المباراة، وأضاف مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 73 نقطة في المركز الثانى، فيما تجمد رصيد زد إف سى عند 47 نقطة.