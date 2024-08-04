وسام أبو على.. رجل مباراة الأهلى والمقاولون للمرة الخامسة تواليًا

حصل لاعب الأهلى وسام أبو على، على جائزة رجل مباراة فريقه فى لقاءه أمام المقاولون العرب، والتى جمعتهما مساء اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، ليحقق الجائزة للمباراة الخامسة على التوالى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قد حقق الفوز على ذئاب الجبل بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دورى المحترفين