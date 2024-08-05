الأهلى يطلب من نيس الفرنسى رفع العرض المالى للحصول على خدمات محمد عبد المنعم

جدد مسئولو النادى الأهلى مطالبتهم لنظرائهم فى نادى نيس الفرنسى، برفع العرض المالى للحصول على خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق لإتمام الصفقة.

وكان مدافع الأهلى محمد عبد المنعم، قد تلقى عرضًا رسميًا من نادى نيس لإتمام الصفقة مقابل 2 مليون دولار، لكن الأهلى طلب 4 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن اللاعب، الذى ينتهى عقده مع القلعة الحمراء فى يونيو 2025 ، ونجح اللاعب فى رفع العرض لـ3 ملايين دولار، وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الأهلى مجدداً.

ويمارس اللاعب ضغوطاً قوية على إدارة الأهلى للحصول على موافقة بالرحيل للنادى الفرنسى، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى حاليًا، رافضًا فكرة تأجيل خطوة الاحتراف للموسم بعد المقبل.

وطلب عبد المنعم من إدارة الأهلى الموافقة على العرض الفرنسى الذى وصل لثلاثة ملايين دولار، لكن هذا المبلغ لم ينل رضا وموافقة مسئولى الأهلى الذين أصروا على إرسال عرض بـ4 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وفى وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، عن دخول نادى نيس فى صراع شرس مع موناكو وجالاتا سراى التركى للتعاقد مع مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع «footmercato» الفرنسى، أن مدافع الأهلى يتواجد على رادار أكثر من نادٍ آخر خلال موسم الانتقالات الصيفى الحالى، بخلاف بولونيا الإيطالى، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير حالياً بين نيس الفرنسى وإدارة الأهلى، ومن المتوقع التوصل لاتفاق نهائى خلال الأيام المقبلة حال استمرت المفاوضات.