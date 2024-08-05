منتخب «الفراعنة» الأوليمبى يواجه منتخب فرنسا بحثا عن حلم الميدالية الأوليمبية

فى العاشرة من مساء اليوم «الإثنين» بتوقيت القاهرة، يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب «بارك أولمبيك ليون»، فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية، في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

ومن جهته عقد المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» الأوليمبى، البرازيلى روجيريو ميكالى، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان المباريات الماضية وغلق ملف الاحتفالات والأفراح والتركيز في مباراة فرنسا اليوم، خاصة أنها أمام منتخب قوى وشرس، فضلا عن كونه صاحب الأرض والجمهور، وهو ما يحتاج جهدًا مضاعفًا من الجميع من أجل إثبات الذات وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من، حمزة علاء فى حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا فى الوسط، ومحمود صابر و إبراهيم عادل وحسام فيصل فى الهجوم.

من ناحية أخرى، يغيب ثنائى منتخب فرنسا الأوليمبى مانو كونى لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الأرجنتين الماضية، وإنزو ميلوت نجم شتوتجارت عن مباراة مصر، بعد حصوله على الطرد المباشر فى مباراة فريقه أمام الأرجنتين أيضًا، بالأحداث الفوضوية التى شهدتها نهاية اللقاء.

وقال مدرب منتخب فرنسا الأوليمبى تيرى هنرى: «سنواجه منتخب مصر الذى من الصعب التحكم به، ويلعب بشكل جيد، ولديه جودة عالية من اللاعبين، ولكن علينا أن نستمتع بالفوز على الأرجنتين أولا لأنها بصراحة لم تكن مباراة سهلة».