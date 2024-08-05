تعرف على تفاصيل خطة تكريم أحمد رفعت فى احتفالات الأهلى بالتتويج بالدورى

يجهز لاعب النادى الأهلى عمر كمال عبد الواحد، قميص زميله الراحل أحمد رفعت لارتدائه عقب مباراة سموحة المقبلة بالدورى، حال الإعلان عن تتويج المارد الأحمر بطلا للدورى بشكل رسمى، فى محاولة من اللاعب لتخليد ذكرى رحيل صديقه المقرب.

وحرص عمر كمال عبد الواحد على الاحتفال بطريقة الراحل أحمد رفعت أثناء تسجيله هدفًا لصالح الأهلى أمام سيراميكا فى بطولة الدورى الممتاز.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش هنساك أبدًا وهتفضل فى بالى لحد نهاية عمرى.. فى الجنة ونعيمها يا حبيبى».

وتوفي أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، يوم 6 يوليو الحالي، بعد تدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مباريات فريقه.