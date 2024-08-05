“الرى”: استمرار فاعليات البرنامج التدريبى “استخدام أنظمة الرى الصغيرة الفعالة للتكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا ” حتى 13 أغسطس
افتتح “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” (Pacwa) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقى فعاليات البرنامج التدريبى “استخدام أنظمة الرى الصغيرة الفعالة للتكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا ” .
أكدت الدكتورة رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى على أهمية رفع وبناء قدرات العنصر البشري في مجال إدارة المياه والتكيف المناخي .
ويشارك فى البرنامج الذى يستمر فى الفترة ( ٤ – ١٣ ) اغسطس ٢٠٢٤ عدد ١٥ متدرب إفريقي من ( الكاميرون – اثيوبيا – غانا – كينيا ليسوتو – ناميبيا – نيجيريا – رواندا – جنوب إفريقيا – تونس – أوغندا – زيمبابوى – مصر )
وينفذ هذا البرنامج بالتعاون مع الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية ، وهيئة تنمية الغذاء والحبوب للمناطق شبه القاحلة التابع للإتحاد الافريقى ، ويقوم بالتدريب خبراء من وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه ، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها ( الادارة المتكاملة للموارد المائية – تنظيم وإدارة روابط مستخدمى المياه – نماذج وتقنيات الرى الحديث – استخدام البيانات والبرمجيات للتعامل مع تغير المناخ وتحديات الرى والزراعة فى المناطق الجافة – قوانين المياه – إدارة تحديات الرى ) بالإضافة لزيارات علمية ميدانية متنوعة
#وزارة_الموارد_المائية_والري
التعليقات متوقفه