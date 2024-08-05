«أسود الأطلسى» يتحدى «الماتادور» الإسبانى لمواصلة مشوار الذهب فى الأوليمبياد

فى السابعة مساء اليوم «الإثنين» بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد أولمبيك مارسيليا «فيلودروم»، يخوض منتخب المغرب الأوليمبى مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024.

قدم منتخب المغرب الأوليمبى مشوارًا تاريخيًا فى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، وهو ما قاده إلى الدور نصف النهائى لمواجهة «الماتدور» الإسبانى.

لعب منتخب المغرب 3 مباريات فى المجموعة الثانية بأولمبياد باريس، فاز فى الأولى على الأرجنتين 2-1، ثم خسر أمام أوكرانيا 1-2، ثم نجح فى إكتساح العراق بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن التانجو.

وفى دور الـ 8، حقق منتخب المغرب إنتصارًا كبيرًا على الولايات المتحدة الأمريكية، برباعية نظيفة وإنتزع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائى بأولمبياد باريس 2024 فى فرنسا.

وحقق منتخب المغرب الأولمبى رقمًا تاريخيًا برفقة منتخب مصر، بعد عبوره أيضًا إلى الدور نصف النهائى بأولمبياد باريس، على حساب باراجواى، حيث تعد هذة هى المرة الأولى التى يتأهل فيها فريقان من أفريقيا إلى نصف النهائى خلال نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية لكرة القدم.

وفي المقابل، خاض منتخب إسبانيا مشوارًا قويًا فى دور المجموعة بأولمبياد باريس 2024، رغم إحتلاله مركز الوصافة بالمجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب مصر الأولمبى المتصدر.

جاء منتخب إسبانيا الأوليمبى وصيفًا في المجموعة الثالثة بالأوليمبياد، برصيد 6 نقاط خلفًا لمنتخبنا مصر الأولمبي، الذي تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وفاز منتخب إسبانيا على أوزبكستان والدومينيكان ثم خسر أمام منتخب مصر الأولمبى 1-2 فى ختام دور المجموعات.

ونجح منتخب إسبانيا الأوليمبى، فى عبور اليابان بالدور ربع النهائى من أولمبياد باريس 2024، بثلاثية نظيفة ومواجهة منتخب المغرب الأوليمبى على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.