قداسة البابا يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

تمت خلال اللقاء الإشارة إلى مؤتمر التسامح والسلام الذي انعقد في إسبانيا الشهر الماضي، والذي تناول موضوت دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام، وحضره عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي والأمين العام للإخوة الإنسانية ولفت رئيس المجلس إلى أنه يجري حاليًّا الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي آخر يتناول موضوع الحفاظ على السلام العالمي والحد من الكراهية، معربًا عن تطلعه لعمل لقاء مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال مائدة مستديرة، مشددًا على أهمية أن تكون الدول العربيه منبعًا لرسائل السلام للعالم أجمع.

ومن جهته ثَمَّنَ قداسة البابا تلك الجهود، معربًا عن دعمه لكل جهد يبذل من أجل نبذ الكراهية ونشر المحبة والسلام.

حضر اللقاء الدكتورة غادة حلمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة “كن إنسان”.