سؤال برلماني بشأن انعدام خدمات المحمول ببعض الطرق الجديدة والصحراوية

تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص انعدام خدمات المحمول ببعض الطرق الجديدة والصحراوية.

وطالبت المائية بسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول، لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية بالإضافة للطرق الصحراوية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى حيث أن جميع شبكات شركات المحمول ضعيفة ولا تعمل بكفاءة وبعضها لايعمل نهائيا في بعض المناطق.

ووجهت النائبة عدة أسئلة في ذات الشأن؛ أولًا: لماذا لا يتم وضع خطة عند البدء فى إنشاء الطرق الجديدة تضمن تغطيتها بخدمات جيدة لجميع شركات المحمول؟

ثانيًا: ماهى المشكلات الحقيقية وراء عدم وجود مثل هذه الخطة؟

ثالثًا: هل شركات المحمول تمانع في وجودها؟

رابعًا: لماذا لايتم إلزام شركات المحمول بتقديم خدماتها في المناطق الجديدة؟

خامسًا: أين دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات بكافة قطاعات المجتمع ونشرها لكافة ربوع الوطن بما فيها المناطق الحدودية والنائية والكتل العمرانية، للمساهمة في دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وهو المسئول الأول عن ذلك؟

وأوضحت النائبة أن الهدف من توفير خدمات المحمول على الطرق الجديدة والصحراوية هو توفير خدمات الإغاثة والطوارئ بالطرق، من أجل حصول المواطنين على الخدمات على تلك الطرق الهامة ولابد من زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات المحمول وتحديثها لتوفير الخدمة الأفضل للمواطنين، وطلبت الجزار إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة.