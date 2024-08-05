” النبراوى “: برتوكول تعاون مع جمعية المهندسين المعماريين للارتقاء مهنيًا وعلميًا بالمهندس

بحضور طارق النبراوى- نقيب المهندسين، والدكتور احمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية، وسيف الله أبو النجا- رئيس مجلس إدارة جمعيه المعماريين المصريين، وقّعت لجنة التنمية المهنية المستمرة بشعبه الهندسة المعمارية برئاسة ابتسام خضر عبد الحميد، أولى بروتوكولات التعاون بين الشعبة والجمعيات الهندسية العلمية.

عقب التوقيع ثمّن طارق النبراوي الاتفاقية المقدمة من الشعبة، متمنيًا لهم نجاح هذا النموذج المتميز، حيث سيتم متابعة هذه التجربة جيدًا لدراسة إمكانيات تطبيقها بالشُّعب المختلفة بعد دراسة كل شُعبة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الزيات أن البروتوكول ضم العديد من البنود التي تم دراستها جيدًا، ومن أهمها المشاركة في التخطيط والتنسيق وتطوير المحتوى والأنشطة والتوثيق والتقييم.

بدوره أوضح سيف الله أبو النجا، أن توقيع البروتوكول يُعد ثمرة التعاون التي تظهر بشكل اتفاقية تفاهم بين شعبة الهندسة المعمارية والجمعية، وهو نموذج مثالي وناجح يُحتذى به لجميع الشُعب الهندسية للارتقاء مهنيًا وعلميًا بالمهندس.

من جانبها قالت ابتسام خضر: أن البروتوكول يأتي استكمالًا لمساعي نقابة المهندسين المصرية فى اعتماد لائحتها ومؤكد وداعم لهذه المساعي، إضافة إلى أنه مُساند لمهندسي الجمعية العمومية لشعبة العمارة لترقيتهم بالفئات الهندسية المنصوص عليها باللائحة.

حضر توقيع البروتوكول فاطمة عبد الحليم- أمين شعبة الهندسة المعمارية، وعبد العظيم محمد- الأمين المساعد للشعبة، ويحيى الزيني- مقرر لجنة الشباب بجمعية المعماريين المصريين.