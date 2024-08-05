قبل التتويج المرتقب بـ«دورىNile».. كولر يفاجئ الجميع: «الأهلى سينهار»

بشكل مفاجئ للغاية، أعرب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، عن عدم رضاه عن عدة أمور.

وخلال المؤتمر الصحفى عقب الفوز الساحق 4-0 على المقاولون العرب أمس «الأحد» واقتراب الفريق الأحمر خطوة عملاقة نحو الاحتفاظ بلقب الدور الممتاز، استغل كولر هذا المؤتمر للكشف عن رأيه بشكل صادم فى عدة أمور.

وكان أكثر ما استفز مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة المقاولون العرب، هو الإعلان عن جدول مباريات كأس مصر، وتحديداً ثمن نهائى نسخة موسم 2023-2024 الذى لم ينته فى مصر حتى الآن رغم إسدال الستار عليه فى كل العالم.

وقال كولر بغضب: «أسجل اعتراضى على إعلان الجدول فى توقيت مثل هذا، إنه أمر يعنى عدم حصول لاعبى فريقى على راحة وإن هناك تلاحما سيحدث بين الموسمين».

وأكمل كولر: «لقد لعب فريقى 70 مباراة هذا الموسم منها 20 فى آخر شهرين، وهذا يعنى عدم احترام لا للأهلى ولا للمنتخب، وشدد على أنه رغم محاولة انتقاء ألفاظه لكنه لا يسعه إلا وصف متخذى هذا القرار بعدم المسؤولية.

وأضاف مارسيل كولر: «إن حدث هذا فانتظروا انهياراً تاماً لكل اللاعبين فى نوفمبر الثانى وديسمبر، وعدد إصابات لا مثيل له، لا بد أن هناك مصدرا لتلك القرارات غير المسؤولة».

واختتم كولر حديثه في تلك النقطة: «إن اللاعبين بحاجة إلى 3 أسابيع راحة بين الموسمين ثم فترات تأهيل واستشفاء قبل انطلاق الموسم الجديد، لا أدرى على أى أساس اتخذت هذه القرارات، عليهم أن يخلوا مسؤولياتهم تجاه اللاعبين ويحافظوا عليهم، إنهم يتسببون فى إصاباتهم هكذا».

ويفترض أن يلعب الأهلى ضد فاركو فى ثمن نهائى كأس مصر يوم 20 أغسطس الجارى فى بطولة يجب أن تنتهى قبل نهاية هذا الشهر بحسب تصريحات رئيس لجنة المسابقات عامر حسين.

ولم يتوقف هجوم المدير الفنى للنادى الأهلى عند هذا الحد لكنه كشف لأول مرة بشكل واضح عدم رضاه عن ملف التعاقدات فى ناديه، موضحًا رأيه في تلك الجزئية بقوله: «الإدارة تبلغنى من فترة لأخرى عن ملف الصفقات وأنا لست راضياً عنه».

وواصل كولر: «لكن ستكون هناك أخبار جيدة فى هذا الملف خلال الأيام المقبلة، نحن نبحث عن مهاجم جديد مع وسام أبوعلى».

وكانت إحدى النقاط الأخرى والتى أثارت غضب كولر، السؤال عن سر غياب محمد مجدى «قفشة»” عن التشكيل ضد المقاولون، ليرد: «لقد فزنا 4-0 بدونه، لماذا السؤال عنه؟».