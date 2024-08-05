وسام أبو على.. ماكينة أهداف عثر عليها الأهلى بالصدفة

لم يتوقع أكثر المتفائلين مع انضمام الفلسطينى وسام أبو على إلى النادى الأهلى، أن يُصبح نجماً لا غنى عنه بعد مرور أشهر قليلة على قدومه من نادٍ أوروبى غير معروف.

تعاقد النادى الأهلى، مع الفلسطينى وسام أبو على بعد رغبة مُلحة من السويسرى مارسيل كولر مدرب الفريق، فى تدعيم الصفوف بصفقة هجومية جديدة.

وكان الأهلى يعانى هجومياً منذ بداية الموسم بسبب تراجع مستوى محمود كهربا وعدم تقديم الفرنسي أنتونى موديست، للإضافة الفنية المأمولة منه، وهو الأمر الذى دفع كولر لمطالبة النادى بضم مهاجم جديد فى يناير الماضى.

ولم يأتى اسم وسام أبو على، ضمن خيارات الأهلى الهجومية فى البداية، فقد ارتبط اسم النادى بعدة مهاجمين كان أبرزهم: البرازيلى جوستافو سوزا لاعب جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى، والكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركى.

وبعد فشل الأهلى في التعاقد مع سوزا وموليكا لأسباب مادية، فاجأ النادى جماهيره باسم غير معروف وهو الفلسطينى وسام أبو على مهاجم سيريوس السويدى، ليتم التعاقد معه فى يناير الماضى.

تمكن وسام أبو على، من كسر عقدة المهاجم فى الأهلى بعد فشل عناصر هجومية سابقة آخرها الفرنسي أنتونى موديست، وقبله صلاح محسن ومروان محسن والكونغولى والتر بواليا والمغربى وليد أزارو.

وأعاد وسام أبو على، جماهير النادى الأهلى لذكريات الثنائى الهجومى الذهبى عماد متعب والأنجولى أمادو فلافيو، بعدما نجح فى تقديم نفسه سريعاً، فقد أثبت أنه مهاجم شرس يجيد التسجيل بكل الطرف الممكنة.

ويجمع وسام أبو على، بين قدرات عماد متعب الذى كان يسجل بطريقة مميزة سواء بالرأس أو القدم وأيضاً الأنجولى فلافيو صاحب الرأس الذهبية.

خاض وسام أبو علي، 25 مباراة مع فريق الأهلى بكافة البطولات منذ قدومه وسجل 19 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وفى بطولة الدورى، لعب وسام أبو على، 18 مباراة مع الأهلى وسجل 18 هدفاً، ليعتلى صدارة قائمة الهدافين، كما حاز على جائزة رجل المباراة 5 مرات.

وسجل وسام أبو على، أول هاتريك له مع الأهلى في شباك المقاولون العرب بالمباراة التى انتهت بفوز الأحمر 4-0 في بطولة الدورى الممتاز.

وأصبح وسام أبو علي هو أكثر لاعب أجنبى فى تاريخ الأهلى يسجل أهدافاً فى موسم واحد من الدورى المصرى بـ(18) هدفاً بالتساوى مع المغربى وليد أزارو.

ولا زال وسام أبو على، الذى يرتبط بعقدٍ مع الأهلى حتى 2028، أمامه الكثير ليقدمه رفقة “المارد الأحمر” سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، بعدما تأقلم مع أجواء الفريق الأحمر وأظهر إمكانياته الكبيرة ليصبح المهاجم الأول.